史上最大の48チームが参加して11月3日に開幕したU-17ワールドカップは、15日にノックアウトステージの1回戦、ラウンド32の戦いを迎える。U-17日本代表MF姫野誠(千葉)は、その中で1試合に先発出場、1試合に途中出場という形になった。ただ、「自分はまだまだです」と、手応えを感じている様子はない。「もっと試合に出たいという気持ちがまずあって、ここからトーナメントになるんで、チームが勝つのがもちろん一番ですけど、自