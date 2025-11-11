こんにちは。36年の現場経験から、老け顔脱出のヒントを探し続ける美容YouTuber SHOKOです。「なんだか面倒だし、今日はシャワーで済ませよう」そう思っていませんか？でも実は、その習慣こそが、老け顔を加速させる原因なんです。◆シャワーだけだと……老け顔の未来はこうなる！湯船に浸からずシャワーだけで済ませる生活を続けると――。・血行不良→顔色がくすみ、透明感が失われる・老廃物が滞る→むくみやたるみが定着