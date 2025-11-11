紀ノ国屋は、数量限定「クリスマススイーツバッグ」を11月13日から販売開始する。公式オンラインストアでは、11月11日20時から取り扱う。クリスマス柄の巾着バッグに3種の焼菓子を詰め合わせた「クリスマススイーツバッグ」(グリーン/レッド)と、チャーム付きのミニバッグに2種の焼菓子を詰め合わせた「クリスマスミニスイーツバッグ」(ジンジャーマン/ツリー)をラインアップしている。紀ノ国屋 クリスマススイーツコレクション202