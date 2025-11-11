ローソンにおける冷凍食品の販売は、冷凍フルーツの支持の広がりなどで堅調な推移を見せる。最近では冷凍おにぎりの取り組みを拡大したほか、冷凍調理パンの販売にも力を注ぎ、新しい売り場づくりも進めている。商品本部で冷凍食品を担当する、今川征治氏と白鳥瑞穂氏、冷凍おにぎりと冷凍調理パンを手掛ける西川大樹氏の3人に、それぞれ聞いた。ローソン 左から今川征治氏 白鳥瑞穂氏 西川大樹氏――冷凍食品市場の動向は(今川)コ