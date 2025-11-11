11月６日に北中米ワールドカップで着用する日本代表の新ユニホームが発表された。コンセプトはホームユニホームが「HORIZON（水平線）」で、胸中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されている。また、GK用には、仏教で釈迦を守護する神とされる「阿修羅」からインスピレーションを得たグラフィックが採用された。この新キットは、11月14日のガーナ戦から着用される。即ち、こ