新生ゼロワン１０日の後楽園ホール大会で、視覚障がい者のためのキックボクシング「ＬｏｗＶｉｓｉｏｎＫｉｃｋＢｏｘｉｎｇ（ロー・ビジョン・キックボクシング）」の試合が世界で初めて行われた。「ロー・ビジョン・キックボクシング」は、筑波大の落合陽一準教授が主催するデジタルネイチャー研究室のプロジェクトで、強力なＬＥＤが搭載されたグローブやすね当てを使って行われる弱視者のための新しいキックボクシング