細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』が21日に公開することを記念して、『金曜ロードショー』では、4週連続で細田守監督作品を放送する。1週目となるきょう7日は『おおかみこどもの雨と雪』を本編ノーカットで放送する。午後9時から11時24分まで。同作は、細田監督のアニメーション映画制作会社「スタジオ地図」の第1作。“おおかみおとこ”に恋をした1人の女性が、恋愛・結婚・出産・子育てを通じて成長する姿と、2人の