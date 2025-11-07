夫婦ごとに約束やルールがあるものですよね。できれば守ってほしいという軽いものから、これだけはしないでというものまでさまざまだとは思いますが、相手が嫌がることはしないということは最低限守るべきことではないでしょうか。この記事では、夫にパチンコに行ったら離婚だと伝えていたが、パチンコ屋の駐車場で夫の車を見かけてしまったという投稿を紹介します。LINEでどこにいるか聞いたところ「ちょっと出てた」としか