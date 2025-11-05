ソラシドエアは、予約・案内センターでのクレジットカード決済の受付を、11月11日から当面の間停止する。クレジットカードの不正利用が増加しており、予約・案内センターでの電話によるクレジットカード決済で不正利用が確認されていることを踏まえたもの。航空券の購入はウェブサイトを利用するよう求めている。国内の航空会社では、AIRDO（エア・ドゥ）がすでに、11月4日から同様の措置を開始している。