午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１５５、値下がり銘柄数は１４２５、変わらずは２９銘柄だった。業種別では３３業種中３業種が上昇。値上がりはその他製品、陸運、小売。値下がりで目立つのは非鉄金属、情報・通信、機械、電気機器、石油・石炭、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS