東京都立川市内のららぽーと立川立飛内に、「ディズニーストア ららぽーと立川立飛店」が、12月3日（水）にグランドオープン。オープンを記念し、店舗限定アイテムの発売やプレゼントキャンペーンなどが実施される。＞＞＞店舗イメージや限定アイテムをチェック！（写真12点）新店舗は、ディズニーの魔法で命を吹き込まれた絵本をイメージし、明るい色合いの温かみのあるデザイン。エントランスでは、「魔法使いの弟子」に扮したミ