ＬＩＮＥヤフーは４日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が９９５３億６７００万円（前年同期比７．６％増）、最終利益が１３８３億１３００万円（同５８．５％増）だった。ＰａｙＰａｙ関連の事業を展開する戦略事業が順調に成長し業績を押し上げた。同時に期末一括配当予想は３０銭増額の７円３０銭（前期は７円）へ上方修正。自社株の取得及び消却による配当対象