イオレが急反発している。１０月３１日の取引終了後、ＳＢＩホールディングス連結子会社で暗号資産交換業を営むＳＢＩＶＣトレードと連携すると発表しており、好材料視されている。 ＳＢＩＶＣトレードが提供する「ＳＢＩＶＣｆｏｒＰｒｉｍｅ」を通じたビットコインの取引・保管・運用を皮切りに、トレジャリー実務と制度対応・ライセンス観点における連携を基軸とした取り組みを開始する