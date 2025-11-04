ヤスハラケミカルはストップ高カイ気配。前週末１０月３１日取引終了後、ＭＢＯを実施すると発表した。代表取締役社長の安原禎二氏が代表取締役を務めるＹＡＨＯ（広島県府中市）が１株１３８０円でＴＯＢを行う。買い付け予定数は５９０万８５０株（下限２８７万５６００株、上限設定なし）、買い付け期間は１１月４日～１２月１６日。ＴＯＢ成立後に上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は１０月３１日付で