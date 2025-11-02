付き合いたての頃は、毎日のように「好き」と言ってくれたのに、最近が言ってくれない。そんな男性の変化に戸惑う女性は少なくないでしょう。でも、それは“マンネリ”でも“冷めた”わけでもないんです。そこで今回は、そんな風に「好き」と言わなくなった男性の“心の内”を解説します。言葉が減ったのは「安心の証」関係が安定してくると、男性は「好き」とわざわざ言葉にしなくても伝わっていると思いがち。恋の初期は“確認”