日本テレビ系の人気番組『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜後7：00）に長年出演してきた三瓶金光さんが、7月11日に亡くなっていたことが、11月2日放送の同番組内で明らかになった。享年94。番組ではテロップで「三瓶金光さん（享年94）7月11日永眠されました。ご冥福をお祈りいたします」と伝え、三瓶さんの写真が映し出された。【写真】金光さんの意志を継ぎ…稲刈をするメンバーたち三瓶さんは、10代の頃から山で働き、炭焼き