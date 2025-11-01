10月30日の夜、女優の広瀬アリスが自身のXを更新。そのポストが物議を醸している。広瀬は《え、待って。金木？え、ちょ、待ってくれよ》と戸惑いを吐露。《吐きそうです、、ありがとう》と、かなり興奮気味の投稿をつづった。｢じつはこの投稿がアップされる数日前から、アイドルグループ・なにわ男子の公式Instagramが更新され、10月末のハロウィンに向けて、メンバーそれぞれの仮装したソロショットがアップされていました。