人気イラストレーター・よこみぞゆりさんが手がけるキャラクター「なんでもいきもの」の世界が、この秋カフェとしてリアルに登場♡2025年11月8日(土)～12月14日(日)まで、東京・表参道で「なんでもいきもの～Cafe Nanmono～」が期間限定オープンします。キャラクターをモチーフにした可愛いメニューや限定グッズ、特典が揃う“癒しの空間”で、心もほっこり温ま