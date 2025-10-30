現地10月29日に開催されたスコットランドリーグ第10節で、前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔を擁する２位のセルティックが、６位のフォルカークとホームで対戦。前田と旗手はベンチスタートとなり、出場機会確保に苦しむ山田と稲村はメンバー外となった。27日にロジャーズ監督が電撃辞任。かつてセルティックを率いた73歳のオニール氏が暫定監督を務めるなか、30分と40分にケニーがネットを揺らし、前半で２点のリードを奪