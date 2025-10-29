きょう（２９日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１０８８円高の５万１３０７円と急反発。５万円前後の水準になると、１０００円以上の上昇あるいは下落はもはや騒ぐレベルではなくなっている。まだ、そう感じることができないのは、あまりに５万円台への到達が早かったからともいえる。長きにわたり兜町界隈を彷徨していた者にとっては、日経平均と聞くと未だに「２」とか「３」という数字が脳裏に浮かんでしまう。