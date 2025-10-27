NVIDIAは、2025年10月22日（水）に「GeForce NOW Blackwell RTX メディア向け説明会＆デモ体験会」を開催した。説明会では、クラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」の大規模アップデート「Blackwell RTX」の詳細が紹介された。今回のアップデートでは、新GPU「GeForce RTX 5080」を搭載した最新サーバー「RTX 5080 SuperPod」への刷新に加え、新映像技術「Cinematic Quality Streaming（CQS）」や対応デバイスの拡大、新機能「