ドイツの有名な移籍専門サイト『transfermarkt』が先日、アジア人選手の市場価値ランキングを発表した。三笘薫（ブライトン／3500万ユーロ）がウズベキスタン代表のアブディコディル・クサノフ（マンチェスター・シティ）と並んで１位タイ。続いて、４位に久保建英（レアル・ソシエダ／3000万ユーロ）、５位タイに堂安律（フランクフルト／2500万ユーロ）と佐野海舟（マインツ）、８位タイに鈴木彩艶（パルマ／2000万ユーロ）