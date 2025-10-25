全国各地で相次ぐクマ被害を受け、鈴木福が主演する映画『ヒグマ!!』の公開延期が10月24日に決定した。当初は11月21日に封切られる予定だったが、先延ばしになった公開時期について、Xでは「ほぼ永遠に無理」ではないかという悲観的な声もあがっている。映画は「闇バイトVSヒグマ」という対立構造を描く物語。鈴木がとある事情で進学を断念し、母を支えるため闇バイトに手を染めるなか、ヒグマと対決することになるというスト