【キーウ共同】ウクライナ当局は23日、ウクライナ兵千人の遺体をロシアが返還したと発表した。ロシアメディアは、ウクライナは31人のロシア兵の遺体を引き渡したと伝えた。遺体交換は、ロシアとウクライナ間の直接交渉の合意に基づき定期的に実施されている。9月にはウクライナ兵千人とロシア兵24人の遺体交換を実施。ロシアは占領地を広げ自国兵の遺体を収容しやすい一方、ウクライナ兵の遺体はロシアの占領地に残される場合