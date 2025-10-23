村上春樹最新長編『街とその不確かな壁』を俳優・井浦新が朗読したAudibleが10月21日よりAmazonオーディブルより配信された。 【画像】村上春樹最新長編『街とその不確かな壁』を井浦新が朗読したAudible 世界最大級のオーディオブックおよび音声コンテンツ制作・配信サービスであるAmazon オーディブルは、10月21日（火）より、村上春樹著『街とその不確かな壁 上』を俳優の井浦新の朗読で配信開始