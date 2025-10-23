盤石の２連勝だ。モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップで、白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は、初戦でニュージーランドに３−０で快勝。現地10月22日にザンビアと対戦した。前半に二度、ネットを揺らしたが、いずれも直前のファウルやオフサイドで得点は認められず。スコアレスで迎えた後半、攻めあぐねる展開が続くなか、69分に均衡を破る。右CKのこぼれ球に反応した須長穂乃果が、強烈なミドルシュートを