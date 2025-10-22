ソフトバンクの三笠杉彦GMは小久保監督が23日のドラフト会議を欠席することを明らかにした。監督が同席しないのは異例だが、25日の日本シリーズ開幕を控えており「準備に集中してもらう」と説明した。当日は王球団会長や城島CBOらが出席予定。同GMは「ショーとしても理解はしているが、うちには華のある方がいるので大丈夫だと思う」と話した。