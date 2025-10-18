KDDIは15日、auの「Samsung Galaxy S25」と「Samsung Galaxy S25 Ultra」のOSアップデートをリリースした。アップデート後のAndroidバージョンは16になる。 アップデートによりGalaxy端末向けの最新UI「One UI 8」が適用され、Galaxy AIやパーソナライズ機能、セキュリティなど、さまざまな新機能が利用できる。