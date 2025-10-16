Mrs. GREEN APPLEは10月16日、「Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ」というタイトルでYouTube生配信を実施した。その中でメンバー・大森元貴は、それまでの5人体制から3人組編成になり、2022年3月に始まった「フェーズ2」を、2025年12月31日をもって完結することを宣言した。続けて、2026年1月1日に「フェーズ3」を開幕すると発表。活動休止期間を設けないと発表した。なお、「フェーズ3」も同じメンバーだとした。