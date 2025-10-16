ブボ・ジャパンは、スペイン・バルセロナ発のチョコレートブランド「ブボ・バルセロナ」より、“素敵なひとときを過ごしてほしい”という想いをこめて、クリスマスケーキ「シャビーナ レガロ 2025」を数量限定で発売。発売に伴いこのほど、予約受付を開始しました。また、24種のチョコレートが楽しめる、特別なアドベントカレンダー「クリスマス アドベントカレンダー ゴールド オーナメント」を販売開始しました。■クリスマスの