ドナルド・トランプ米政府が、シカゴをはじめとする民主党支持の大都市を標的に強硬な摘発と予算圧力を同時に強化し、政治的緊張が高まっている。10月14日（現地時間）、米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）によると、米国移民・関税執行局（ICE）は最近、シカゴ南東部地域で大規模な移民取り締まり作戦を展開する過程で、地元住民と衝突した。住民らが「ICEは帰れ（ICE go home）」と叫びながら物を投げつけると、捜査官らは催涙ガ