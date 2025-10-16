国慶節に伴う大連休が終わった中国。しかし、旅行者全体の消費は例年比で微増にとどまった。背景には、いまだ続く不動産バブル崩壊に伴う不況や米中貿易戦争の影響があるとみられる。さらに前編記事『トランプからの「倍返し」だけじゃない…中国株10年ぶりの高水準も中国経済が上向かない納得の理由』で見てきたように、中国政府が敵対的なレアアース輸出規制を講じたことを理由に米・トランプ大統領が11月1日から中国の輸入品に