Ãæ¹ñ½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥­¥ì¥¹ç§¸«¤Ä¤±¤ë¡¢ÊÆÃæËÇ°×ÀïÁè¤Ë¾¡¤Ä¼«¿® Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥­¥ì¥¹ç§¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Ãæ¹ñ¤È¤ÎÄ¹´ü²½¤·¤¿ËÇ°×Ëà»¤ÀïÁè¤òÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤¬µÛ¼ý¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á½¬»á¤ÏÂÐ¥È¥é¥ó¥×¶¯¹Å»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£WSJ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ Ãæ¹ñ¤Ï¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê»¥¤ò½Ð¤·ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÍ­Íø¤Ê·ë²Ì