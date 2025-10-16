【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3ー2 ブラジル代表（10月15日／東京スタジアム）【映像】ブラジルのカウンターを封じたトリプルタックル日本代表のMF鎌田大地が、ブラジル相手に圧巻の“トリプルタックル”を決めてスタジアムを沸かせた。強烈なハイプレスにファンたちも歓喜している。日本代表は10月14日、キリンチャレンジカップ2025でブラジル代表と対