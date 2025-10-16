日本代表が26年W杯北中米大会の抽選会でポット2に入ることが、ブラジル戦までに確定した。完全なFIFAランキング順となった18年ロシア大会以降、ポット2入りは初めて。これによりスペイン、ドイツと同組になった22年カタール大会のような「死の組」を回避できる可能性が高くなった。ポット分けは1次リーグ抽選でチームの偏りを避けるために行われ、ポット1は米国、メキシコ、カナダの開催3カ国とアルゼンチン、イングランドなど