¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥µ¥ê¡¼Âç³Ø¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¸¦µæ½ê(ATI)¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤â°Â²Á¤ÊÅÅÎÏ¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÍÑ¤¤¤¿ÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥¬¥¹²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Solar energy is now the world¡Çs cheapest source of power, a Surrey study finds | University of Surrey
Solar Energy in 2025: Global Deployment, Cost Trends, and the Role of Energy Storage in Enabling a Resilient Smart Energy Infrastructure
https://www.authorea.com/users/960972/articles/1329770-solar-energy-in-2025-global-deployment-cost-trends-and-the-role-of-energy-storage-in-enabling-a-resilient-smart-energy-infrastructure
¥µ¥ê¡¼Âç³ØATI½êÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥é¥ô¥£¡¦¥·¥ë¥ô¥¡¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿È¯ÅÅ¤Ï¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤¬Èó¾ï¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾È»þ´Ö¤¬ºÇ¤âÄ¹¤¤¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¡¢1¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅÎÏÀ¸»º¥³¥¹¥È¤¬¤ï¤º¤«0.02¥Ý¥ó¥É(Ìó4±ß)¤È¡¢ÀÐÃº²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¤ä¥¬¥¹²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤è¤ê¤â°Â²Á¤Ê¿å½à¤Ë¤Þ¤Ç°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥·¥ë¥ô¥¡¶µ¼ø¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ËÌ°Þ50ÅÙ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢Âçµ¬ÌÏÈ¯ÅÅ¤Ç¤ÏÂÀÍÛ¸÷¤¬ºÇ¤â°Â²Á¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤Ë¤è¤ëÈ¯ÅÅÎÌ¤Ï2024Ç¯¤Ë¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç1.5TW(¥Æ¥é¥ï¥Ã¥È)Ä¶¤¨¤È¡¢2020Ç¯¤Î2ÇÜ¤ÎÎÌ¤ËÁêÅö¤·¡¢¿ô²¯À¤ÂÓ¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥·¥ë¥ô¥¡¶µ¼ø¤Ï¡ÖÃ¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ï¤â¤Ï¤äÌ´Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤¬¼Â¸½¤òË¾¤à¡¢´è¶¯¤ÇÄãÃºÁÇ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÌ¤Íè¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î²Á³Ê¤¬2010Ç¯°Ê¹ß¤Ë89¡ó²¼Íî¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÈÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥¬¥¹²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÈÆ±Åù¤Î¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃùÂ¢¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤Ï¡Ö¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤Ä´À°²ÄÇ½¤ÊÅÅ¸»¡×¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Â¿¤¯¤ÎÅÀ¤ÇÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÌ¤Íè¤¬³Ú´Ñ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ò´ûÂ¸¤ÎÅÅÎÏÌÖ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ë¤è¤ëÅÅÎÏ¶¡µëÎÌ¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á÷ÅÅÌÖ¤Îº®Íð¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÌµÂÌ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤ë¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¡¦¥ì¥¶¥¤¡¼Çî»Î¤Ï¡¢¡Ö³ÈÂç¤¹¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤òÅÅÎÏÌÖ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÍøÍÑ¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢ÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄêÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥ê¥Ã¥É¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ë¤è¤ëÍ½Â¬¡¢ÃÏ°è´Ö¤Î¶¯¸Ç¤ÊÏ¢·È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃßÅÅ¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤ÎÅý¹ç¤ÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Ê¤É¤ÎºàÎÁ³×Ì¿¤Ç¡¢ÅÚÃÏÍøÍÑ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼½ÐÎÏ¤òºÇÂç¤Ç50¡ó¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥·¥ë¥ô¥¡¶µ¼ø¤Ï¡¢À¤³¦¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇºÆÀ¸²ÄÇ½¤ÊÅÅÎÏ¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅµ»½Ñ¤¬¼çÍ×¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¤½¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤ÏÄ¹´üÅª¤ÊÀ¯ºö¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤È»ýÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ·ë²Ì¤Ï³Ø½Ñ»ï¡¦Energy and Environment Materials¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
