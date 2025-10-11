ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 「固定残業代」は本当に正確か?利用できる条件を解説 残業 保険 社会保険 転職 ファイナンシャルフィールド 「固定残業代」は本当に正確か?利用できる条件を解説 2025年10月11日 12時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 「固定残業代」が含まれる給与は、残業の有無で変動するのかを解説している 時間外・休日・深夜ごとの割増率を考慮して算定していることなどが条件 この条件が満たされない給与制度を記載している求人募集は無効だと筆者 記事を読む おすすめ記事 老後2000万円問題は都市伝説？ “実際に必要な金額”を計算してみた 2025年10月6日 11時20分 40歳で「扶養内ギリギリ」のパート勤務をしています。10月から“時給アップ”で年収が「130万円」を超えそうです。扶養から外れると、社会保険料はいくら引かれますか？ 2025年10月4日 13時40分 全国平均の最低賃金は「1121円」、働く人の約半数が「知らない」 2025年10月10日 19時0分 「そんなに働いてどうするの？」65歳の元営業部長が、〈時給1,200円〉のバイトに…〈年金月21万円〉では“赤字続き”の家計簿 2025年10月4日 9時15分 退職金「2000万円」を老後30年で使い切る！ 高齢者が“1年で使える金額”はいくら？ 手取り額についても解説 2025年10月4日 14時40分