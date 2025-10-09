ヒルトン東京2階「メトロポリタングリル」では、11月14日（金）～12月26日（金）の期間限定で、お肉が主役のアフタヌーンティー『クリスマス ミートアフタヌーン』が登場します。スモークダックや生ハムなどを使った前菜と、焼き立てのお肉料理、そしてクリスマス気分を高めるスイーツがドールハウス型スタンドで華やかに勢ぞろい♡甘いものが苦手な方にもおすすめの贅沢プ