ニューストップ > 国内ニュース > 「マスク崩れ」徹底検証した結果 PR企画 コラボニュース 「マスク崩れ」徹底検証した結果 2025年10月21日 12時0分 by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと メイクの上からマスクを着けると起きがちな「マスク崩れ」について徹底検証 これまで個人の感覚頼みで評価されてきた現象に、科学的にアプローチ 第一三共ヘルスケアでは、客観的なデータを重視して研究に臨んでいるという ◆第一三共ヘルスケア www.daiichisankyo-hc.co.jp 記事を読む