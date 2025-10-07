カルビー株式会社と亀田製菓株式会社によるコラボレーション商品が、セブン-イレブンにて販売されます。カルビーからは「ポテトチップス ハッピーターン味」（税込193.32円）、亀田製菓からは「ハッピーターン しあわせバタ〜味」（税込140.40円）が発売され、いずれも10月中旬より順次登場予定です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「ハッピーターンの甘じょっぱさ」がポテトチップスに10月14日に登場