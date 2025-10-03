記者会見する自民党の森山幹事長＝3日午前、東京・永田町の党本部自民党の森山裕幹事長は3日、党本部で記者会見し、派閥裏金事件を受けて解散した派閥から党本部に寄付された残金相当額の6億5千万円を1日付で日本赤十字社の「能登半島地震災害義援金」に寄付したと明らかにした。裏金事件を含む「政治とカネ」問題に対する厳しい世論を踏まえた対応。自民では麻生派を除く派閥が総務省に解散届を提出し、残金を党本部に寄付し