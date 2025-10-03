大谷はメジャー移籍後8年目で初のPS登板ついにお披露目の時を迎える。ドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地でのレッズとのワイルドカードシリーズで2連勝し、地区シリーズ進出を決めた。試合終了から30分後、デーブ・ロバーツ監督が報道陣に伝えた大谷翔平投手の“最新情報”に米球界は騒然。「アメージング」「仕事休まなきゃ」とそわそわしている。シリーズ第2戦は大谷が適時打、先発の山本由伸投手が7回途中2失点（自責0