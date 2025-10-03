大谷はメジャー移籍後8年目で初のPS登板

ついにお披露目の時を迎える。ドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地でのレッズとのワイルドカードシリーズで2連勝し、地区シリーズ進出を決めた。試合終了から30分後、デーブ・ロバーツ監督が報道陣に伝えた大谷翔平投手の“最新情報”に米球界は騒然。「アメージング」「仕事休まなきゃ」とそわそわしている。

シリーズ第2戦は大谷が適時打、先発の山本由伸投手が7回途中2失点（自責0）と好投し、最終9回は佐々木朗希投手が初のポストシーズンデビュー。1回2奪三振の好投で最後を締め、ドジャースは歓喜のシャンパンファイトを迎えた。試合終了から約30分後にロバーツ監督は会見に登場。フィリーズとの地区シリーズ第1戦の先発投手を発表した。

敵地フィラデルフィアでの一戦、先発マウンドに上がるのは大谷に決まった。メジャー移籍後初となるポストシーズンでの登板。米スポーツ局「ESPN」や「FOXスポーツ」、ドジャース関係の記者陣らが一斉に報道した。

誰もが待ち望んだ大舞台での“投手・大谷”に米ファンも大いに沸いた。「オオタニが投げるのか 仕事休まなきゃ」「アメージング」「ファンタスティック」「おい、マジかよ！」「フィリーズ打線にとっては、ただのストレスから悪夢にレベルアップした」「ショウヘイとシュワーバーのポストシーズンの対戦はまるで映画のようだ」と即座に反応した。

9月16日（同17日）には本拠地でフィリーズ打線と対戦し、5回無安打無失点の好投を見せた。シュワーバーやハーパーらを擁する強豪相手に、大舞台で再び躍動するか注目される。（Full-Count編集部）