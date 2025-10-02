フィットネスプロデューサーのAYAさん（40）が2025年9月27日、自身のインスタグラムを更新。引き締まったボディが際立つウェア姿を披露した。AYAさんは、フジテレビ系バラエティ番組「千鳥の鬼レンチャン」の「300m走サバイバル」の企画（9月21日放送）で2連覇を達成し話題を集めた。「沢山のご参加ありがとうございました」AYAさんは、明治神宮外苑・都立明治公園で開催されたニューバランス ランニングフェスティバル「Run your