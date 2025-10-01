ダイハツ「コペン」生産終了に反響殺到！「ダイハツに感謝」の声も!?ダイハツは2025年9月29日、軽オープンスポーツカー「コペン」の生産を2026年8月末で終了すると発表しました。初代から通算して約23年ラインナップされている同車の生産終了は大きなニュースとなり、さっそく様々な反響が寄せられています。ダイハツ「コペン」生産終了に反響殺到！「ダイハツに感謝」の声も!?【画像】超カッコイイ！ これが「次期型コペン」