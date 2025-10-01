ダイハツ「コペン」生産終了に反響殺到！ ファンから「最高のクルマ！作ってくれたダイハツに感謝」の声も!? “唯一無二”の「電動オープン軽スポーツ」次期型はどうなる！
ダイハツは2025年9月29日、軽オープンスポーツカー「コペン」の生産を2026年8月末で終了すると発表しました。
初代から通算して約23年ラインナップされている同車の生産終了は大きなニュースとなり、さっそく様々な反響が寄せられています。
コペンは、2002年に初代が発売された軽自動車です。
実用性を重視されることが多い軽自動車でありながら、「電動ハードトップを搭載する2人乗りスポーツカー」という大胆なコンセプトのもとに開発され、唯一無二の個性を確立しました。
2014年に登場した2代目コペンは、「ローブ」「エクスプレイ」「セロ」という3つの異なるボディスタイルを展開し、さらに2019年にはトヨタのレーシングチーム「GAZOO Racing」と共同開発した「コペンGRスポーツ」も追加。
これによってコペンは、普段使いから本格的なスポーツ走行まで、多様な楽しみ方に応えるモデルへと成長しました。
しかし、2024年10月には、SUVテイストのエクスプレイの生産が終了し、ラインナップが縮小。モデルライフが10年目を迎える中で、他のコペンシリーズの生産動向を心配する声がファンの間で上がっていました。
そして今回、ダイハツはコペンシリーズ全モデルの生産終了を発表。
公式サイトでは「再びコペンを世の中に送り出せるよう、さまざまなスタディを続けております」と記載し、コペンの開発で培ったものづくりの精神や技術を受け継ぐモデルを、将来的にファンに届けたいという強い意志も表明しました。
また、初代と2代目コペンをテーマにした特設サイトも新たに公開され、コペンを愛する人々が繋がれるイベントを2026年春頃に開催するとダイハツは予定しています。
軽オープンスポーツカーの代表的モデルであるコペン。
同車が生産を終えるという発表は驚きとともに報道され、SNSなどでは、
「悲しすぎる…乗る人も見る人も楽しませてくれたコペンが無くなるなんて…」
「時代なのかな？ どんどん面白い車が無くなっていくね」
「クルマ好きとしてスポーティカーが減ってくのは寂しい」
「軽オープン2シーターを長期にわたって販売してくれたダイハツに感謝！」
「おそらくこの先、軽のオープンカーなんで出ることはないでしょうね…」
「小さい軽自動車だからこそオープンの良さが際立ったよ」
「ダイハツさん！ コペンの可愛らしいデザインが大好きでした！」
「トヨタはGRスポーツカーシリーズの末弟が無くなって良いのかな？」
といった、悲しみにくわえてこれまで存在してくれたことへの感謝のコメントがあふれています。
また実際のコペンオーナーからの投稿もあり、
「セカンドカーでコペン乗ってます。趣味には最高の車です！」
「小さなボディに搭載した電動オープン機能が最高だよ」
「新車で買って毎日通勤からドライブに楽しく乗ってます」
「オープンにして海沿いをのんびり走ると気分転換になる」
など、それぞれ思い思いのコペンの魅力を伝えています。
そのほか次期型モデルの登場に期待する声も見られ、
「ダイハツには次期コペンを実現させて欲しい！」
「コンセプトカーにあった『ヴィジョンコペン』市販の動きは!?」
「新型は1000ccターボとかでお願いします」
「噂の1.3リッター化に期待したいね！」
といったように、軽自動車という枠に縛られず新型モデルを開発して欲しいという要望が上がっていました。