20年前、妊娠23週6日で、わずか612gという小さな体で生まれた男の子がいました。生存率は25％ほどと告げられたその命は、今年、二十歳を迎えました。その成長の軌跡をまとめた動画がInstagramに投稿され、「命ほど尊いものないですね」「生命力の大きさをとても感じる」などのコメントとともに、5万件を超える「いいね」が寄せられ、大きな感動を呼んでいます。【写真9枚】数々の困難を乗り越えた20年…成長していく息子さんの様子