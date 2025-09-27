「CRAFT CHEESE MARKET 渋谷駅前店」はこんなところ！今回私が訪れたチーズ専門店「CRAFT CHEESE MARKET 渋谷駅前店」は、“チーズ好きのチーズ好きによるチーズ好きのための「チーズ」をモチーフにしたカフェ”です。そんな同店で新たな試みとして2025年2月にスタートしたのが、「ウナギ」「イクラ」「明太子」の3つの食材をふんだんに使用した“和のうま味”に特化した新作オムライスなんです。当初は2カ月間の限定メニューだっ