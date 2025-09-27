「CRAFT CHEESE MARKET 渋谷駅前店」はこんなところ！

今回私が訪れたチーズ専門店「CRAFT CHEESE MARKET 渋谷駅前店」は、“チーズ好きのチーズ好きによるチーズ好きのための「チーズ」をモチーフにしたカフェ”です。

そんな同店で新たな試みとして2025年2月にスタートしたのが、「ウナギ」「イクラ」「明太子」の3つの食材をふんだんに使用した“和のうま味”に特化した新作オムライスなんです。当初は2カ月間の限定メニューだったそうですが、人気が爆発してレギュラーメニューに昇格したのだとか！

ではさっそく、その気になる和風オムライスをチェックしましょう♪



見てみて〜、ウナギのこの大ボリューム！ すごいでしょ！

「とろける鰻バターの和風オムライス（一尾）」4378円〜

「CRAFT CHEESE MARKET 渋谷駅前店」でぜひオーダーしたいのが、コチラの「とろける鰻バターの和風オムライス」。ウナギをど〜んと一尾のせ、迫力満点なだけでなく、とろとろの玉子と絶品のウナギが一度に楽しめる豪華な和風オムライスなんです。

ソースには、自家製のデミグラスソースのほか「日本チーズ・フォンデュ協会」監修のオリジナルチーズフォンデュソースが添えられています。

バターソースはなんと、目の前で生搾りパフォーマンスが行われるんですよ！

お店で扱うオムライスは、全てバターしょうゆライス

ウナギの上質な脂と濃厚なバターソースは特に好相性！ 丁寧に焼き上げたウナギは外はカリッ、中はふわっふわ♪ ほんのり甘い玉子とウナギのとろけるようなうま味が楽しめます。

ん〜♪ 和の食材の「ウナギ」と濃厚なデミグラスソースのバランスはもちろん、そこにプラスされる豊かなコクのオリジナルチーズフォンデュソースも実に美味！



「トリュフチーズソースのオムライス」1738円

もえあずのおすすめ2品目は、黒トリュフとトリュフソースをふんだんに用いた「トリュフチーズソースのオムライス」です。しかもコチラは、今SNSで話題の“ぱっかーんオムライス”でもあるんです！

オムライスが目の前に配された次の瞬間、スタッフさんがオムレツにス〜ッとナイフを投入。

玉子の端までナイフで切ると、半熟に焼き上げたふるふる＆とろっとろの玉子がぱっかーんとお目見え。つまりこれが“ぱっかーんオムライス”というわけです！

バターしょうゆライスが一瞬にしてとろとろの玉子に包まれるその姿は、まさに眼福♪

こだわりのソースは、先ほどの「とろける鰻バターの和風オムライス」でもふれた「日本チーズ・フォンデュ協会」監修によるお店オリジナルのチーズフォンデュソースです。オムライスのうま味に合う4種類のチーズを独自配合し、豆乳で仕上げたクリーミーなひと品。削り黒トリュフとトリュフチーズソースを加えた、ぜいたくなオムライスです。

鼻に抜けるトリュフの香りとオリジナルチーズソース＆とろっとろ玉子の黄金のハーモニーは、一度食べたらやみつき間違いなし！ バターしょうゆライスとの相性も抜群です。



チーズの世界観を表現したオシャレ空間

お店まではJR渋谷駅ハチ公改札から歩いて3分ほど。渋谷スクランブル交差点を渡り、渋谷センター街をほどなく進むと到着です。“C”のネオンサインを目印に向かいましょう！

入り口はこのウッディな階段を下りた先です。ランチタイムは特に行列必至の人気店。混雑を避けるなら開店直後を狙いましょう。

店内にはテーブル席のほか、半個室を完備

“チーズの世界観”を表現したというオシャレな地下空間には、ちょっとした遊び心が隠されているんです！ 一つ目は天井に張り巡らせた黄色い配管。キッチンから各テーブルにこの管を通って“絶品のチーズソース”が流れている！というイメージなのだそう。

二つ目はチーズをモチーフにした“隠れ北海道”です。そのほかのポイントも、ぜひお店で探してみてくださいね。

今回ご紹介した以外にも、たっぷりの明太子が味わえる「明太クリームのオムライス」1848円や数量限定の「黒毛和牛デミグラスソースのオムライス」3278円など、オリジナルチーズソースを使ったチーズ専門店ならではのメニューを展開する「CRAFT CHEESE MARKET 渋谷駅前店」。渋谷の地下に広がる隠れ家的空間で、こだわりの極上オムライスを味わってはいかがでしょうか♪



■CRAFT CHEESE MARKET 渋谷駅前店

（くらふとちーずまーけっと しぶやえきまえてん）

住所：東京都渋谷区宇田川町25-4 ダッキープラザB1F

TEL：03-6416-5967

営業時間：11時30分〜15時LO、16時30分〜料理22時30分LO、ドリンク23時LO（土・日曜、祝日は11時30分〜料理22時30分LO、ドリンク23時LO）※変更になる場合あり

定休日：無休



Text：清沢奈央

Photo：奥西淳二

Hair＆Make：長谷川廣樹



