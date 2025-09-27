3回に4度目の20盗塁を達成…昨年は「54HR＆59盗塁」【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間27日・シアトル）ドジャース・大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、敵地のマリナーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に今季20盗塁目を決め、54本塁打と合わせて「50本塁打＆20盗塁」を達成した。昨年は「54-59」を記録しており、複数回での達成は史上初の快挙となった。スピードで魅せた。3回の第2打席は四球で出塁し、30試